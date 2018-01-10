Москвичи жалуются на сбои в GPS-навигации

Проблемы с навигацией возникли в Москве в первые дни января, владельцы гаджетов обсуждают в соцсетях, что навигаторы перестают видеть их координаты или отправляют пользователей в тропики, Европу или в центр океанов.

Из-за сбоя в работе GPS клиентам такси выставляются ошибочные счета на десятки и сотни тысяч рублей, сообщает «BFM.RU». Желающие воспользоваться сервисами карт «Яндекса», Apple и Google также столкнулись с проблемами: программы «перемещали» москвичей в точку с координатами 0.0;0.0 в Атлантическом океане, добавляет «Ридус». «В районе Киевской навигатор у водителя сказал голосом Уткина «вы в ауте!». И дальше искал нас посреди океана», — пишут в соцсетях клиенты такси.

6 января «Яндекс.Такси» перенес москвичей в Гвинейский залив.