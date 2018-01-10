«Физтехпарк» загорелся в Москве

В здании «Физтехпарка» в Москве произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Находящиеся в здании люди были эвакуированы. Возгорание произошло на втором этаже «Физтехпарка». В настоящий момент оно локализовано.

«На втором этаже в здании «Физтехпарка» по адресу: Догопрудненское шоссе, 3, произошло возгорание на площади 50 кв. м. На третьем этаже здания плотное задымление. Производится эвакуация людей», — рассказал собеседник агентства.

«Физтехпарк» был создан при поддержке Минкомсвязи РФ и московского правительства, чтобы наладить взаимодействие компаний-резидентов со студентами и выпускниками ведущих технических вузов страны.

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