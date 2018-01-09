Российские туристы оказались заблокированы в Альпах из-за снежных завалов

Десятки российских туристов оказались заблокированы на горнолыжных альпийских курортах из-за снежных завалов, вызванных сильными снегопадами. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Из-за сильных снегопадов около 13 тыс. туристов оказались заблокированы на швейцарском курорте Церматт. По данным администрации, в понедельник, 8 января, снег заблокировал все дороги к курорту, а также остановил работу железнодорожного сообщения с Церматтом», — говорится в сообщении на сайте объединения.

Представители АТОР отмечают, что сейчас в швейцарском Церматте отдыхают около 30 клиентов туроператора PAC Group, а также небольшое число клиентов «Русского Экспресса».

Кроме того, еще 16 туристов компании «Джет Тревел» и туристы BSI Group в итальянской Червинии не могут вылететь в Москву, поскольку с 8 января дорога с курорта остается заблокированной.