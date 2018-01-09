Прямой эфир

Российские туристы оказались заблокированы в Альпах из-за снежных завалов

0
Фото: Global Look Prees/Jan Eifert
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки российских туристов оказались заблокированы на горнолыжных альпийских курортах из-за снежных завалов, вызванных сильными снегопадами. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Из-за сильных снегопадов около 13 тыс. туристов оказались заблокированы на швейцарском курорте Церматт. По данным администрации, в понедельник, 8 января, снег заблокировал все дороги к курорту, а также остановил работу железнодорожного сообщения с Церматтом», — говорится в сообщении на сайте объединения.

Представители АТОР отмечают, что сейчас в швейцарском Церматте отдыхают около 30 клиентов туроператора PAC Group, а также небольшое число клиентов «Русского Экспресса».

Кроме того, еще 16 туристов компании «Джет Тревел» и туристы BSI Group в итальянской Червинии не могут вылететь в Москву, поскольку с 8 января дорога с курорта остается заблокированной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двух туристок из РФ разыскивают на вертолетах на горе в Аргентине
Группа иностранцев попала под лавину в Грузии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017