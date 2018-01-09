Более 17 млн рублей получила Брянская область из фонда президента

Брянская область получила из резервного фонда президента РФ более 17 млн рублей. Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о субвенции, которая превышает 41 млн рублей.

Учреждения культуры региона получат около 9 млн рублей на покупку концертного рояля, инструментов для духового оркестра областного колледжа искусств и духовых инструментов для детских школ искусств. Почти 1,9 млн рублей пойдут на приобретение для областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева комплекса планетарного сканирования, передает интернет-газета «Брянские новости».

Более 1,6 млн рублей выделено на ремонт филиала Брянская городская поликлиника № 7. Еще 5,7 млн рублей направлено на обновление амбулатории в районной больнице.

Как сообщал портал iz.ru, в 2017 году дорожный фонд Брянской области увеличился на 181 млн рублей. Из этой суммы 44,8 млн рублей затратили на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к общественным объектам сел, а также к предприятиям. Еще 136,2 млн рублей было выделено на строительство Жуковского моста, 44,8 млн рублей — на строительство моста в Погарском районе.