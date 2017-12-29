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Брянский парк железнодорожников осветили 86 фонарей

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86 новых фонарей зажглись в парке железнодорожников в Брянске. Накануне Нового года там завершился капитальный ремонт, который стартовал еще в прошлом году.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», на обновление парка было выделено 9,5 млн рублей. На эти деньги, кроме фонарей, в парке были установлены новые скамейки и урны, разбиты клумбы. Агентство отмечает, что освещения в парке до этого никогда не было.

Отметим, что в этом году в Брянске также благоустроили сквер Дружбы народов на Набережной, Пушкинский парк и Семеновский сквер. На эти объекты потратили около 190 млн рублей из бюджетов разных уровней. Реконструкция лестницы на бульваре Гагарина продолжается. Процесс не остановится и в новогодние праздники. Завершить реконструкцию хотят в конце января.

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