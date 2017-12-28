Главная лестница в Брянске будет реконструироваться в праздники, сообщила пресс-служба горсовета.

Сегодня подрядчик ремонтных работ по реконструкции главной лестницы сообщил главе города Александру Хлиманкову и главе городской администрации Александру Макарову о том, что строительство будет продолжаться в праздничные дни.

Главная лестница города, расположенная на бульваре Гагарина, будет строиться и опробуется в новогодние праздники. Завершить реконструкцию хотят в конце января, сообщило NASHBRYANSK.RU.

Главы города поручили подрядчику выполнить в преддверии праздника работы по обеспечению безопасности горожан вблизи объекта во время новогодних гуляний.