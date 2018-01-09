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Иномарка сбила женщину с коляской на севере Москвы

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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Автомобиль сбил женщину с коляской на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

Инцидент произошел во вторник, 9 января на Дубнинской улице недалеко от дома 15. Автомобиль KIA совершил наезд на женщину в тот момент, когда она переходила дорогу с коляской, в которой был ребенок. Авария произошла на пешеходном переходе, сообщает телеканал «360».

По данным РЕН ТВ, ребенок получил незначительные травмы, но был госпитализирован. Женщина в результате ДТП не пострадала.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Омске водитель на тротуаре насмерть сбил двух пешеходов, в том числе девятилетнего мальчика.

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