Прямой эфир

Самолет с неполадками в электропроводке сел в Шереметьево

0
Фото: Global Look Prees/KC Alfred
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский Boeing-737, летевший из Екатеринбурга, благополучно приземлился в столичном Шереметьево из-за неполадок с электропроводкой. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 9 января. В салоне воздушного судна возгорание возникло перед посадкой. Стюардессы заметили искрение и дым на потолке салона перед дверью в кабину пилота. Бортпроводники смогли самостоятельно справиться с огнем при помощи огнетушителя. Пилоты самолета сумели благополучно посадить его в Шереметьево, несмотря на внештатную ситуацию, сообщает BFM.RU.

Пассажиры были эвакуировали сразу после посадки, а воздушное судно отстранено от полетов. По данным табло аэропорта Кольцово, самолет следовал в московский аэропорт Внуково.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолеты «Аэрофлота», задержанные в США из-за последствий сильного снегопада, приземлились в Москве накануне в понедельник, 8 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Задержанный в Уфе самолет в Бангкок вылетел с опозданием на 7 часов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017