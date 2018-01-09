Самолет с неполадками в электропроводке сел в Шереметьево

Пассажирский Boeing-737, летевший из Екатеринбурга, благополучно приземлился в столичном Шереметьево из-за неполадок с электропроводкой. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 9 января. В салоне воздушного судна возгорание возникло перед посадкой. Стюардессы заметили искрение и дым на потолке салона перед дверью в кабину пилота. Бортпроводники смогли самостоятельно справиться с огнем при помощи огнетушителя. Пилоты самолета сумели благополучно посадить его в Шереметьево, несмотря на внештатную ситуацию, сообщает BFM.RU.

Пассажиры были эвакуировали сразу после посадки, а воздушное судно отстранено от полетов. По данным табло аэропорта Кольцово, самолет следовал в московский аэропорт Внуково.

Ранее портал iz.ru сообщал, что самолеты «Аэрофлота», задержанные в США из-за последствий сильного снегопада, приземлились в Москве накануне в понедельник, 8 января.