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Румынские венгры требуют автономии для Трансильвании

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Фото: hungarianfreepress.com
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Три политические партии выступили инициаторами предоставления автономии для края секуев и особого статуса для региона Парциум, расположенного к северу от Трансильвании. Эти требования содержатся в заявлении Гражданской венгерской партии, Народной венгерской партии Трансильвании и «Демократического союза венгров Румынии». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме автономных прав и установления исторических границ региона секуйского края, партии требуют равенства венгерского языка по статусу с румынским.

Секуи этнически близки к венграм и представляют национальное меньшинство в Трансильвании. До 1918 года Трансильвания входила в состав Австро-Венгерской империи, сейчас там живут примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% всего населения Румынии.

6 декабря бывший король Румынии Михай I скончался на 96-м году жизни от лейкемии в собственной резиденции в ШвейцарииПроститься с ним в Бухаресте пришли десятки тысяч человек.

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