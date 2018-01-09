Румынские венгры требуют автономии для Трансильвании

Три политические партии выступили инициаторами предоставления автономии для края секуев и особого статуса для региона Парциум, расположенного к северу от Трансильвании. Эти требования содержатся в заявлении Гражданской венгерской партии, Народной венгерской партии Трансильвании и «Демократического союза венгров Румынии». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме автономных прав и установления исторических границ региона секуйского края, партии требуют равенства венгерского языка по статусу с румынским.

Секуи этнически близки к венграм и представляют национальное меньшинство в Трансильвании. До 1918 года Трансильвания входила в состав Австро-Венгерской империи, сейчас там живут примерно 1,3 млн венгров, или 6,5% всего населения Румынии.

6 декабря бывший король Румынии Михай I скончался на 96-м году жизни от лейкемии в собственной резиденции в Швейцарии. Проститься с ним в Бухаресте пришли десятки тысяч человек.