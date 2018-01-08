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Голый американский турист напугал посетителей аэропорта в Таиланде

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Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg
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Американский турист Стив Чо пробежался по международному аэропорту в Пхукете без одежды. Утихомирить 27–летнего мужчину смогли лишь шестеро полицейских, сообщает Mirror.

На допросе в аэропорту американец сообщил, что причиной его поведения стала передозировка лекарств для мужского здоровья. Он полностью признал свою вину и заявил о готовности покрыть любые убытки из-за своего поведения.

После допроса парень был доставлен в полицейский участок Саку для дальнейшего расследования.

В конце 2017 года лайнер, летевший из Пекина в город Хайкоу, совершил экстренную посадку в промежуточном порту через 40 минут после взлета. Причиной стал обморок шестилетнего пассажира рейса.

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