Получившая травму в Таиланде россиянка начала самостоятельно дышать в больнице

Получившая травму в Таиланде жительница Челябинска Марина Логинова начала самостоятельно дышать в больнице.

Об этом в понедельник, 8 января, рассказали родственники госпитализированной.

«Теперь она полностью дышит сама, как мы с вами», — сообщила «РИА Новости» сестра ее мужа Елена.

15 декабря Логинова вышла из комы в челябинской больнице. Туристка получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза в Таиланде еще осенью.

23 ноября губернатор Челябинской области распорядился о транспортировке Логиновой спецбортом на родину. Сообщалось, что туристическая страховка россиянки не может покрыть весь период лечения.