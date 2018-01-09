Россияне с оптимизмом смотрят в будущее

Россияне стали лучше оценивать ситуацию как в стране в целом, так и в своей личной жизни. В 2017-м показатели социальных настроений существенно превзошли данные 2015 и 2016 годов. Например, 73% граждан считают, что в России всё хорошо, а 83% положительно оценили и свои персональные успехи. Такая информация содержится в результатах опроса, который «Известиям» предоставил ВЦИОМ.

По данным социологов, россияне стали значительно лучше оценивать ситуацию в стране. Если в 2015 году индекс социальных оценок уходил в минус (-5 пунктов), в 2016-м вырос до 14 пунктов, то в прошедшем декабре он достиг отметки 50. В конце 2017 года большинство опрошенных — 73% — положительно оценили происходящее в России. Негативно ход дел воспринимают лишь 23% респондентов.

Больше плюсов стали находить граждане и в своей личной жизни. Индекс социальных оценок этой сферы в 2017 году поднялся до 69 пунктов. В 2015 году он был на уровне 36 пунктов, в 2016-м — 46. О том, что с личной жизнью у них всё хорошо, в декабре 2017-го социологам ответили 83% участников опроса. И только 14% уверены, что ситуация у них пока складывается не лучшим образом.

Оптимистичнее россияне стали смотреть и в будущее. Если индекс социальных ожиданий в 2015 году был на уровне -55 пунктов, то в 2016-м поднялся до -41, а в 2017 вырос почти вдвое (-23 пункта). 34% респондентов полагают, что тяжелые времена остались позади. По ощущениям 20% опрошенных, мы проживаем их сейчас. Еще 37% настроены пессимистично.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отметил, что полгода назад у россиян были сомнения, найден ли выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась в 2015 году. Сейчас же люди, по его мнению, чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране всё складывается так, как нужно.

— Кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию на всякий случай. Их сейчас — треть. По мере улучшения настроений кризисные ожидания будут неизбежно затухать. Но темпы этого затухания предполагаемо более низкие, чем темпы роста оценок личной жизни и жизни страны, — пояснил социолог.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает, что подлинный оптимизм основывается не на убеждении, что всё будет хорошо, а на том, что не всё будет плохо.

— Самое трудное действительно позади. К тому же люди устали от социального пессимизма и больше его не хотят. Ожидания от будущего осторожны, но позитивны, а худшее нас уже не пугает. В обществе всё отчетливее формируется запрос на оптимизм и позитив. Судя по содержанию новостей, этот запрос услышан, — отметил политолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» с 25 по 27 декабря 2017 года. Участие в нем приняли 1,8 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.