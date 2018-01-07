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В Техасе открыли новый способ худеть без диет и занятий спортом

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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В Техасском университете создали новый химический препарат, который ускоряет сжигание жира. При его применении диета и физические занятия не обязательны. 

Лекарство протестировали на лабораторных мышах. Через 10 дней у грызунов, принимавших препарат, общий вес снизился на 7%, При этом объем так называемого «белого жира» (наиболее трудно теряемого при похудании) за тот же срок уменьшился на треть.

«Первоначальные результаты дают основание для дальнейшего развития этой технологии как нового и эффективного метода борьбы с нарушением обмена веществ», — заявил автор исследования Харшини Нилакантан.

Введение препарата мышам не изменило их аппетит и количество потребляемой пищи, а также не вызвало побочных эффектов, пишет «Российская газета».

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Biochemical Pharmacology.

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