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Все меньше шведов выступают за присоединение страны к НАТО

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Число граждан Швеции, выступающих за присоединение королевства к НАТО, становится меньше, свидетельствуют данные опроса социалогического центра «Ипсос».

Год назад против этого шага выступали 40% респондентов. В декабре 2017 года такой точки зрения стали придерживаться 44% опрошенных. Лишь 31% граждан считают необходимым вступление в НАТО, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперт центра «Ипсос» Давид Алин отметил, что несколько лет подряд число поддерживающих присоединение к альянсу росло, однако в настоящий момент тенденция была нарушена. Население стало скептически относиться к данной идее.

При этом большинство шведов (51%) уверены, что вооруженные силы страны не смогут их защитить в случае иностранного вторжения. Год назад их доля достигала 66%.

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