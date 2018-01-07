Андрей Марков: «Почему судей не штрафуют за неприемлемые слова?»

В субботу казанский «Ак Барс» одержал в Москве победу над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2018 году это уже второй успех клуба из столицы Татарстана. Двумя днями ранее подопечные Зинэтулы Билялетдинова разгромили на выезде нижегородское «Торпедо» (7:3). В итоге у «Ак Барса» появился повод забыть о декабрьской серии неудач, в результате которой клуб растерял преимущество над остальными командами Восточной конференции и теперь вынужден делить лидерство с екатеринбургским «Автомобилистом». Уральская команда отстает от казанцев на одно очко, но имеет еще один матч в запасе.

Встреча со «Спартаком» изобиловала борьбой и удалениями. Например, дважды был оштрафован капитан «Ак Барса» Андрей Марков, осенью вернувшийся в Россию из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после 17 лет выступлений за «Монреаль Канадиенс». В эксклюзивном интервью «Известиям» 39-летний защитник, чемпион мира 2008 года оценил ключевые эпизоды встречи, поделился мнением о декабрьских неудачах своей команды и жесткой конкуренции на Востоке.

— Как вы, имея преимущество 2:0, позволили «Спартаку» сравнять счет?

— У нас было хорошее начало матча — удался первый период. Но во второй 20-минутке сбавили обороты. «Спартак» завладел инициативой, а мы насобирали ненужные удаления. Неудивительно, что в этих условиях мы позволили сопернику сравнять счет, поскольку играли против очень хорошей команды. «Спартак» создает очень много моментов, держит шайбу. Игра была нелегкой.

— Вы упомянули удаления в «Ак Барсе». Можете разобрать два ваших штрафа? В первую очередь 10-минутную дисциплинарную санкцию в середине второго периода…

— Я не согласен с этим решением. Хочу спросить: когда в ответ на простой вопрос судья подъезжает к тебе и говорит нечто неприемлемое, почему его не отправляют в бокс и не штрафуют? Я подъехал к судье, сказал, что надо поменять клюшку — она у меня сломана. В ответ услышал слова, которые нельзя говорить для публикации. И был удален на 10 минут. Я этого не понимаю. Что тут еще можно сказать? Все мы люди, всегда кто-то бывает неправ. Будем готовиться к следующим играм.

— Выходит, арбитр сказал вам что-то нецензурное?

— Я уже всё сказал по этому поводу.

— А что скажете об инциденте с Райаном Стоа на последней минуте третьего периода? Это привело к вашему удалению, и «Ак Барс» на последних секундах был вынужден играть в меньшинстве.

— Я считаю, там был накал страстей, нормальный для хоккея. Эмоции, которые ни у меня, ни у Стоа не вышли за рамки дозволенного.

— «Ак Барс» неудачно провел декабрь — шесть поражений в десяти матчах — и позволил догнать себя «Автомобилисту» в таблице Восточной конференции. Что произошло с командой?

— У всех бывают спады. Ни одна команда не может пройти ровно весь сезон. Сейчас уже осталось не так много игр до конца регулярного чемпионата. Надо уже что-то готовить к плей-офф и набираться уверенности перед матчами на вылет.

— Это будет труднее сделать в условиях, когда лидерство «Ак Барса» на Востоке не такое явное, как осенью? Или конкуренция с «Автомобилистом» и «Нефтехимиком», наоборот, позволит подойти к весне максимально заряженными на борьбу?

— Я не знаю. Могу только порадоваться, что у нас на Востоке ровная группа лидеров, в которой много хороших команд. Это показывает, что каждый из клубов способен навязать конкуренцию каждому. Это замечательно для хоккея. Нам остается только выходить на лед и доказывать, что мы лучше остальных. Когда меньше чем за месяц до конца «регулярки» так много команд борется за плей-офф и первые места в конференции — это интересно для зрителей. И с точки зрения подготовки к Кубку Гагарина такой накал страстей — матчи, где всё решается в одну шайбу, — идет только в плюс.

— В конце 2017-го «Ак Барс» накрыла волна травм среди игроков нападения. Только перед новым годом в строй вернулся Джастин Азеведо, до сих пор восстанавливаются Роб Клинкхаммер и Федор Малыхин. Это сильно осложняет жизнь команде?

— Всегда неприятно видеть, как твой партнер по команде получает травму. Но не у нас одних такие проблемы. Это хоккей — в нем повреждения часто случаются. Надо перестраиваться и справляться с этим. И надеяться, что скоро все поправятся и к плей-офф подойдут в боевой готовности.

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