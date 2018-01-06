На матче между Оманом и ОАЭ пострадали 40 человек из-за обрушения трибуны

После футбольного матча между сборными Омана и ОАЭ произошел трагический инцидент — обрушилась заграждение на одной из трибун стадиона. По последним данным, как минимум 40 человек пострадали.

Встреча состоялась в пятницу, 5 января. Основное время матча завершилась со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были игроки сборной Омана — 5:4. Таким образом, сборная завоевала Кубок наций Персидского залива.

После встречи футболисты отправились к трибунам, чтобы разделить радость победы. Фанаты устремились к стеклянному ограждению, которое не выдержало их натиска и обрушилось, пишет газета «Спорт-экспресс».

Dozens of fans fell into a runway at the Jabir International Stadium on Friday, after the end of #Oman and UAE's #Gulf_Cup23 Cup final pic.twitter.com/clnmLeSXzI — dr (@dralmutawaa) January 5, 2018

Изначально сообщалось, что в инциденте травмы легкой степени тяжести получили 11 человек.

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