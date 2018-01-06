Правительство упростило процедуру усыновления

Правительство сократило перечень документов, предоставляемых желающими усыновить детей.

В частности, теперь усыновителю нет необходимости документально подтверждать отсутствие у него судимости или факта уголовного преследования.

Кроме того, необязательным стало представление ряда финансовых справок — о праве собственности на жилое помещение, копию финансового лицевого счёта с места жительства и копию пенсионного удостоверения.

Все необходимые сведения из перечисленных орган опеки и попечительства самостоятельно получит от уполномоченных органов, сообщается на сайте кабмина.

Как сообщал iz.ru, президент РФ Владимир Путин призвал активнее поддерживать семьи с приемными детьми.