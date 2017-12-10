Кузнецова предложила создать организацию для родителей детей-инвалидов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о планах создать Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов.

Также омбудсмен подчеркнула, что много новых перспектив открывает пакет предложений по проблемами людей с ограниченными возможностями.

«Речь не только о продлении программы «Доступная среда», очень важно, что особое внимание будет уделяться образованию детей-инвалидов, в том числе профессиональному образованию», — написала Кузнецова в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появился экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.