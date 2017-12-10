Прямой эфир

Кузнецова предложила создать организацию для родителей детей-инвалидов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о планах создать Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов.

Также омбудсмен подчеркнула, что много новых перспектив открывает пакет предложений по проблемами людей с ограниченными возможностями. 

«Речь не только о продлении программы «Доступная среда», очень важно, что особое внимание будет уделяться образованию детей-инвалидов, в том числе профессиональному образованию», — написала Кузнецова в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появился экспертный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова рассказала школьникам о правах и свободах граждан России
Милонов потребовал не допустить уроков сексуального просвещения в школах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017