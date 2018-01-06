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СМИ подсчитали расходы США на стену у границы с Мексикой

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Фото: Global Look Press/Dimitrios Manis
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена потратить $33 млрд в течение ближайших десяти лет на стену на границе с Мексикой.

По данным газеты Washington Post, $18 млрд будут потрачены непосредственно на строительство заграждения. 

Как сообщает издание, администрация впервые представила детальный финансовый план проекта. Согласно документу, средства будут распределены на строительство нового 500-километрового участка стены, а также на усиление уже существующего барьера протяженностью около 655 км.

«Если работы будут окончены, то почти половина границы с Мексикой протяженностью около 3218 километров будет оборудована стеной или другими физическими барьерами к 2027 году», — пишет газета.

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