СМИ подсчитали расходы США на стену у границы с Мексикой

Администрация президента США Дональда Трампа намерена потратить $33 млрд в течение ближайших десяти лет на стену на границе с Мексикой.

По данным газеты Washington Post, $18 млрд будут потрачены непосредственно на строительство заграждения.

Как сообщает издание, администрация впервые представила детальный финансовый план проекта. Согласно документу, средства будут распределены на строительство нового 500-километрового участка стены, а также на усиление уже существующего барьера протяженностью около 655 км.

«Если работы будут окончены, то почти половина границы с Мексикой протяженностью около 3218 километров будет оборудована стеной или другими физическими барьерами к 2027 году», — пишет газета.