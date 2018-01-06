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Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто

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Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko
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Два самолета авиакомпаний WestJet и Sunwing столкнулись в международном аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто. В результате инцидента никто не пострадал.

Как говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter, столкновение произошло у Терминала №3. Все пассажиры были эвакуированы.

По данным авиаперевозчика WestJet, вылетающий в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с самолетом компании Sunwing.

Как сообщает телеканал CTV, в результате столкновения лайнер Sunwing загорелся. По предварительным данным, этот самолет был пуст. На месте работают экстренные службы.

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