Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто
Два самолета авиакомпаний WestJet и Sunwing столкнулись в международном аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто. В результате инцидента никто не пострадал.
Как говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter, столкновение произошло у Терминала №3. Все пассажиры были эвакуированы.
По данным авиаперевозчика WestJet, вылетающий в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с самолетом компании Sunwing.
Как сообщает телеканал CTV, в результате столкновения лайнер Sunwing загорелся. По предварительным данным, этот самолет был пуст. На месте работают экстренные службы.