Два самолета столкнулись в аэропорту Торонто

Два самолета авиакомпаний WestJet и Sunwing столкнулись в международном аэропорту имени Лестера Пирсона в Торонто. В результате инцидента никто не пострадал.

Как говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter, столкновение произошло у Терминала №3. Все пассажиры были эвакуированы.

There has been an aircraft incident involving two aircraft on the Terminal 3 apron. Fire and emergency services have responded and passengers have been evacuated. More details to come. — Toronto Pearson (@TorontoPearson) January 6, 2018

По данным авиаперевозчика WestJet, вылетающий в Канкун Boeing 737-800, на борту которого находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа, на подъезде к пассажирскому «рукаву» столкнулся с самолетом компании Sunwing.

Как сообщает телеканал CTV, в результате столкновения лайнер Sunwing загорелся. По предварительным данным, этот самолет был пуст. На месте работают экстренные службы.