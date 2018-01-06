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Адриано Челентано исполняется 80 лет

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Фото: Global Look Press
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Итальянский музыкант, актер и певец Адриано Челентано отмечает свое 80-летие. Никаких празднований юбиляр не обещает и вряд ли использует круглую дату как повод для публичных появлений.

В последний раз он появлялся на одном из ток-шоу в 2015 году. В 2012 году после долгого перерыва он принял участие в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, после чего дал большой сольный концерт в «Арена ди Верона». До этого на сцену с живыми выступлениями Челентано не выходил 18 лет.

С именем Челентано связывают целую эпоху в итальянской музыке. Как сообщает ТАСС, критики часто называли певца «революционером» и «бунтарем», который привнес на Апеннинский полуостров рок и даже стал предвестником рэпа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Адриано Челентано обратился в полицию с тем, что за ним и его семьей ведется слежка, а неизвестные «плохие парни» даже проникали в его дом.

Строптивому 80 лет
Итальянский киноактер, режиссер и певец Адриано Челентано родился в Милане 6 января 1938 года, когда Италия отмечает национальный вариант праздника дня Богоявления — день Бефаны — доброй, но страшной ведьмы, которая, как и Санта Клаус, дарит детям подарки
Фото: Global Look Press
Строптивому 80 лет
Помимо своей музыкальной деятельности артист стал известен благодаря ролям в кинофильмах. Челентано дебютировал в 1960 году, когда сыграл эпизодическую роль в кинофильме Федерико Феллини «Сладкая жизнь». А уже 14 июля 1964 года Адриано Челентано и его избранница Клаудия Мори тайно обвенчались в церкви Святого Франциска в городе Гроссето
Фото: Global Look Press
Строптивому 80 лет
Адриано Челентано на одном из своих концертов в Италии
Фото: Global Look Press/ Totalphoto /Giacomino/Ropi
Строптивому 80 лет
Необычайной популярности у российского зрителя Челентано обязан своим ролям в кинокомедиях «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный», где он сыграл в тандеме с Орнеллой Мути. Кадр из фильма «Укрощение строптивого», 1980 год
Фото: Global Look Press
Строптивому 80 лет
Кадр из кинокартины «Туз» с участием Челентано, 1981 год
Фото: Global Look Press
Строптивому 80 лет
Кадр из фильма «Он хуже меня» 1985 года с Ренато Поццетто
Фото: Global Look Press/Amt/Giacomino/Ropi
Строптивому 80 лет
Адриано Челентано по время съемок фильма «Джоан Луи» в 1985 году
Фото: Global Look Press/ Locatelli /Fotogramma/Ropi
Строптивому 80 лет
Итальянский певец и киноактер Адриано Челентано выступает на сцене спорткомплекса «Олимпийский» в 1987 году
Фото: РИА Новости/Юрченко
Строптивому 80 лет
Адриано Челентано в 2010 году в Италии
Фото: Global Look Press/Marchelli/Fotogramma/Ropi
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