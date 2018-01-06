Адриано Челентано исполняется 80 лет

Итальянский музыкант, актер и певец Адриано Челентано отмечает свое 80-летие. Никаких празднований юбиляр не обещает и вряд ли использует круглую дату как повод для публичных появлений.

В последний раз он появлялся на одном из ток-шоу в 2015 году. В 2012 году после долгого перерыва он принял участие в фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо, после чего дал большой сольный концерт в «Арена ди Верона». До этого на сцену с живыми выступлениями Челентано не выходил 18 лет.

С именем Челентано связывают целую эпоху в итальянской музыке. Как сообщает ТАСС, критики часто называли певца «революционером» и «бунтарем», который привнес на Апеннинский полуостров рок и даже стал предвестником рэпа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Адриано Челентано обратился в полицию с тем, что за ним и его семьей ведется слежка, а неизвестные «плохие парни» даже проникали в его дом.