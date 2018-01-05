Погибший в Финляндии пилот перевозил россиян

Пилот частного пассажирского самолета Gulfstream, который погиб в Финляндии, перевозил россиян.

Мужчина доставил в аэропорт Киттиля группу россиян из Москвы и должен был вылететь в Екатеринбург.

Однако 4 января произошел несчастный случай. Мужчина скончался в результате удара двери воздушного судна, которая неожиданно закрылась. В тот момент пилот был один на борту.

При в этом правоохранительных органах отметили весьма странные детали произошедшего.

«Некоторые фрагменты двери самолёта оказались отброшены от самолёта на расстояние более 10 метров. Что-то произошло на борту. Есть и другие вопросы по этому происшествию. Мы изучаем все детали», - приводит слова представителя бюро по расследованию авиационных происшествий Финляндии Сакари Лауриалы телеканал MTV3.

Полиция не уточняет гражданство пилота, однако местные СМИ пишут, что мужчина был немцем.