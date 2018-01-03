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В Китае врач умерла после 18-часовой рабочей смены

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Gao Han
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В китайской провинции Шаньси в одной из больниц скончалась врач после 18-часовой рабочей смены. Причиной смерти стало острое нарушение мозгового кровообращения.

По данным местных СМИ, 29 декабря женщина совершала обход больницы. Зайдя в палату в пациентке и ее дочери, 43-летняя Чжао Бянсян потеряла сознание. Ее последними словами были: «Как ваша мама?», передает РИА «Новости».

Коллеги сумели реанимировать Бянсян, однако она скончалась на следующий день. Вскрытие показало, что женщина скончалась от субарахноидального кровоизлияния.

Известно, что она занимала должность главы отделения респираторных заболеваний. Коллеги отмечают, что Бянсян была «трудоголиком» и одним из лучших специалистов.

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