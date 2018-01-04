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Ученые предупредили об опасности употребления колбас и сосисок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Ежедневное употребление девяти граммов мясных продуктов, примерно три ломтика бекона или две соски в неделю, повышают риски возникновения рака. К такому выводу пришили ученые из Университета Глазго.

В их исследовании приняли участие около 260 тысяч женщин.

Оказалось, что у тех, кто ел колбасу или сало хотя бы раз в семь дней, риск возникновения опухоли молочной железы повышался на 15%, пишет The Times.

Отмечается, что опасность представляют именно обработанные продукты.

Кроме того, в особой группе риска женщины, которые вступили в период менопаузы.

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