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В Гарварде придумали металинзу для лучей всего спектра радуги

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Peucker
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В Школе инженерных и прикладных дисциплин Гарвардского университета разработана металинза, которая распознает все цвета радуги и фокусирует их в одной точке.

В конструкции используются так называемые наногребни из двуокиси титана.

Ученые отмечают небольшой вес прибора и его невысокую себестоимость. Его практическое применение позволит уменьшить размеры фото- и видеокамер, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Металинзой называют оптический прибор, который обладает качествами обычной линзы, но не имеет выпуклой формы. Разработчики металинз стремятся сделать их максимально плоскими и тонкими.

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