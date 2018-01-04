В Гарварде придумали металинзу для лучей всего спектра радуги

В Школе инженерных и прикладных дисциплин Гарвардского университета разработана металинза, которая распознает все цвета радуги и фокусирует их в одной точке.

В конструкции используются так называемые наногребни из двуокиси титана.

Ученые отмечают небольшой вес прибора и его невысокую себестоимость. Его практическое применение позволит уменьшить размеры фото- и видеокамер, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Металинзой называют оптический прибор, который обладает качествами обычной линзы, но не имеет выпуклой формы. Разработчики металинз стремятся сделать их максимально плоскими и тонкими.