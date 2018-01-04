Новая скандальная песня Пугачевой попала в топ iTunes

Новая песня «Я летала», представленная Аллой Пугачевой в новогоднюю ночь на Первом канале, попала в топ на музыкальном сервисе iTunes.

Композиция была выложена в сервис 3 января и попала в десятку самых популярных уже через несколько минут

Трек доступен для меломанов, владеющих гаджетами под управлением iOS, уточняет телеканал «360».

Как сообщал iz.ru, «Я летала» стала основанием для обвинений ее авторов в плагиате — поэт Александр Вулых заявил о схожести новой песни примадонны с композицией Игоря Саруханова «Придуманная любовь».