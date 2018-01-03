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Автор песни-«плагиата» для Пугачевой ответил на обвинения

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Композитор и поэт-песенник Олег Влади, сочинивший песню для Аллы Пугачевой «Я летела», отверг обвинения в плагиате и выразил уверенность, что атака на Примадонну была спланирована.

Алла Пугачева презентовала новую песню на «Голубом огоньке» на Первом канале в новогоднюю ночь. Позднее поэт-песенник Александр Вулых заявил, что мотив композиции похож на композицию Игоря Саруханова «Придуманная любовь».

Влади в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что впервые услышал композицию «Придуманная любовь» 1 января 2018 года. Композитор готов подтвердить свои слова любых полиграфах и детекторах лжи.

Он не исключил, что две песни могут совпадать на уровне ритмики и применяемого лада, однако, если судить с такой позиции, то и песне Саруханова можно предъявить обвинения в плагиате. И таких примеров, отметил композитор, масса.

При этом Влади удивило то, что обвинения и реакция появились синхронно, что, по его мнению, говорит о спланированной акции. 

«Мы живем в удивительном и замечательном мире, где часто и многое не происходит просто так, и, как правило, за такими историями, которые массово и вдруг вспыхивают, обычно кто-то стоит», — отметил композитор.

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