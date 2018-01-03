Родственница премьер-министра Косово пострадала при взрыве в Швеции

Родственница премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная получила ранения при взрыве в жилом доме в шведском городе Хельсингборге 2 января.

Пострадавшая — дочь двоюродного брата косовского премьера Ариана. Она находится в больнице, ее травмы оцениваются как незначительные. При взрыве в квартире жилого дома больше никто не пострадал.

«Взрыв в здании является террористическим актом, судя по тому, кто был целью нападения. Я не хотел бы рассуждать о целях нападения, дело шведских властей расследовать и раскрыть преступление», — приводит «РИА Новости» слова отца девушки.

Как отмечает агентство, он возглавляет ассоциацию ветеранов Освободительной армии Косово (ОАК).