Россияне победили в первом ралли-марафона «Африка Эко Рейс»
Российская команда победила в первом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс».
Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали лучшими в заезде внедорожников.
Россияне преодолели участок длиной в 92 км за 57 минут 22 секунды.
Гонка стартовала в 10-й раз и пройдет по территории северо-западной Африки. В этом году участники преодолеют 12 этапов лишь с одним днем отдыха.
Организаторы усложнили маршрут – увеличили число отрезков гонки в песках.
В марафоне участвуют больше сотни гонщиков и мотоциклистов.