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Россияне победили в первом ралли-марафона «Африка Эко Рейс»

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Российская команда победила в первом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс».

Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали лучшими в заезде внедорожников.

Россияне преодолели участок длиной в 92 км за 57 минут 22 секунды.

Гонка стартовала в 10-й раз и пройдет по территории северо-западной Африки. В этом году участники преодолеют 12 этапов лишь с одним днем отдыха.

Организаторы усложнили маршрут – увеличили число отрезков гонки в песках.

В марафоне участвуют больше сотни гонщиков и мотоциклистов.

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