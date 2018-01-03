Россияне победили в первом ралли-марафона «Африка Эко Рейс»

Российская команда победила в первом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс».

Владимир Васильев и Константин Жильцов на Mini стали лучшими в заезде внедорожников.

Россияне преодолели участок длиной в 92 км за 57 минут 22 секунды.

Гонка стартовала в 10-й раз и пройдет по территории северо-западной Африки. В этом году участники преодолеют 12 этапов лишь с одним днем отдыха.

Организаторы усложнили маршрут – увеличили число отрезков гонки в песках.

В марафоне участвуют больше сотни гонщиков и мотоциклистов.