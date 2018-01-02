Электронная очередь заработает в 2018 году на семи ж/д вокзалах Москвы

Электронную очередь введут в эксплуатацию на семи железнодорожных вокзалах Москвы в кассах дальнего следования. Об этом сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Виталий Вотолевский.

«Мы развиваем уже запущенные ранее сервисы для пассажиров. Также развитие получил сервис электронной очереди. Все столичные железнодорожные вокзалы, кроме Рижского и Савеловского, будут оснащены электронной очередью при покупке билетов на поезда дальнего следования в 2018 году», — приводит слова Вотолевского агентство городских новостей «Москва».

Помимо прочего, к концу текущего года около половины железнодорожных вокзалов России планируется оснастить беспроводной сетью Wi-Fi.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в залах ожидания Ярославского, Казанского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов в Москве появятся детские игровые площадки.