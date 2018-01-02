В Вильнюсе после продолжительной болезни скончалась советская актриса Татьяна Майорова. Ей было 76 лет.

Об этом сообщил Русский драматический театр Литвы (РДТЛ), где она проработала большую часть своей творческой жизни, исполнив более 40 ролей.

По словам театрального критика Марины Бабенскене, актриса всегда играла от первого лица, проживая жизнь своих непростых персонажей.

«Все героини Майоровой отмечены печатью одиночества. Они находят в одиночестве опору, либо несут его как тяжкий крест, но уже не могут от него отказаться. Одиночество стало её судьбой», – приводит слова Бабенскене «Интерфакс».

Татьяна Майорова родилась 27 марта 1941 года на Украине, где закончила театральный институт.

После этого она работала в Севастопольском драматическом театре, а затем перешла в РДТЛ.

Параллельно Майорова снималась в кино. Актриса сыграла в фильмах: «Смилуйся над нами», «Обычный месяц», «Вашингтонский корреспондент», «Туманность Андромеды» и другие.