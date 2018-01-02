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Индия купит у РФ крупную партию высокоточных авиабомб

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Индия купит у «Рособоронэкспорта» 240 высокоточных авиационных бомб. Сумма сделки составляет около $196 млн. Покупку утвердила министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.

«Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии», — уточняется в официальном сообщении минобороны страны.

Сделка восполнит недостаток арсенала и позволит индийским ВВС «усилить свою наступательную способность», цитирует документ «РИА Новости».

Как писал iz.ru, за 17 лет своего существования «Рособоронэкспорт» выручил от продажи военной продукции за рубеж свыше $140 млрд.

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