Резервный фонд РФ прекратил существование с 1 января

Резервный фонд России с 1 января 2018 года вошел в состав Фонда национального благосостояния (ФНБ). Согласно вступившим в силу нормам Бюджетного кодекса, все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета теперь будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году после разделения Стабилизационного фонда, который был предназначен для накопления доходов от роста стоимости углеводородов. В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета.

Резервный фонд планировалось полностью использовать в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу минфина, должен составить 3,7 трлн рублей. В 2018 году ФНБ пополнится валютой на 829,2 млрд, которые министерство закупило на рынке в рамках своих валютных операций.

В финансовом ведомстве рассчитывают, что нынешний год станет последним, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. Впоследствии власти собираются тратить средства ФНБ исключительно на пенсионные накопления.