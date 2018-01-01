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Станцию метро «Филевский парк» эвакуировали из-за бесхозного предмета

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Станцию метро «Филевский парк» в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительным данным, на платформе станции метро «Филевский парк» обнаружен бесхозный предмет, проведена эвакуация людей», — сообщил собеседник агентства.

Из-за найденного предмета движение поездов было приостановлено. Место находки оцепили полицейские, ожидается прибытие кинологов для проверки предмета. Несмотря на ЧП, станция работает в обычном режиме.

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