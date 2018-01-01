Лидер КНДР припугнул Вашингтон ядерной кнопкой на своем столе
Лидер Северной Корее Ким Чен Ын заявил, что на его столе постоянно находится ядерная кнопка, которая позволяет нанести удар по любой точке в США.
Во время новогоднего обращения к согражданам политик объявил о создании в КНДР национальных ядерных сил.
По его словам, они позволят сдерживать Вашингтон в желании начать войну с Пхеньяном, с вязи с чем призвал ускорить создание ядерных боеголовок и баллистических ракет в стране.
Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея достигла серьезных успехов в развитии ракетной программы, пообещав в ближайшее время провести очередное испытание, сообщает Bloomberg.
Ранее СМИ назвали СМИ назвали четыре возможных варианта начала войны с КНДР.