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Лидер КНДР припугнул Вашингтон ядерной кнопкой на своем столе

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Фото: KCNA/via REUTERS
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Лидер Северной Корее Ким Чен Ын заявил, что на его столе постоянно находится ядерная кнопка, которая позволяет нанести удар по любой точке в США.

Во время новогоднего обращения к согражданам политик объявил о создании в КНДР национальных ядерных сил.

По его словам, они позволят сдерживать Вашингтон в желании начать войну с Пхеньяном, с вязи с чем призвал ускорить создание ядерных боеголовок и баллистических ракет в стране.

Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея достигла серьезных успехов в развитии ракетной программы, пообещав в ближайшее время провести очередное испытание, сообщает Bloomberg.

Ранее СМИ назвали СМИ назвали четыре возможных варианта начала войны с КНДР.

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