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Расстрел полицейских в Денвере устроил ветеран войны в Ираке

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Фото: TASS/AP/Joe Mahoney
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Полицейских в колорадском Денвере 31 декабря расстрелял ветеран Ирака 37-летний Мэттью Рил.

Об этом стало известно в понедельник, 1 января.

Злоумышленник устроил засаду на полицию, в ходе которой погиб помощник шерифа и еще четверо получили ранения, сообщает РБК.

Кроме того, есть жертвы и среди мирных жителей. Сам Рил был ликвидирован полицией.

5 ноября СМИ сообщили о стрельбе в баптистской церкви в Техасе.

Тогда погибли 26 человек, сам стрелок покончил с собой. Ранения получили около 30 человек.

Нападавший оказался 26-летний Девин Патрик Келли, разжалованный и уволенный из армии в 2014 г.

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