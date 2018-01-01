Расстрел полицейских в Денвере устроил ветеран войны в Ираке

Полицейских в колорадском Денвере 31 декабря расстрелял ветеран Ирака 37-летний Мэттью Рил.

Об этом стало известно в понедельник, 1 января.

Злоумышленник устроил засаду на полицию, в ходе которой погиб помощник шерифа и еще четверо получили ранения, сообщает РБК.

Кроме того, есть жертвы и среди мирных жителей. Сам Рил был ликвидирован полицией.

5 ноября СМИ сообщили о стрельбе в баптистской церкви в Техасе.

Тогда погибли 26 человек, сам стрелок покончил с собой. Ранения получили около 30 человек.

Нападавший оказался 26-летний Девин Патрик Келли, разжалованный и уволенный из армии в 2014 г.