Расстрел полицейских в Денвере устроил ветеран войны в Ираке
Полицейских в колорадском Денвере 31 декабря расстрелял ветеран Ирака 37-летний Мэттью Рил.
Об этом стало известно в понедельник, 1 января.
Злоумышленник устроил засаду на полицию, в ходе которой погиб помощник шерифа и еще четверо получили ранения, сообщает РБК.
Кроме того, есть жертвы и среди мирных жителей. Сам Рил был ликвидирован полицией.
5 ноября СМИ сообщили о стрельбе в баптистской церкви в Техасе.
Тогда погибли 26 человек, сам стрелок покончил с собой. Ранения получили около 30 человек.
Нападавший оказался 26-летний Девин Патрик Келли, разжалованный и уволенный из армии в 2014 г.