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Расследования смерти Пральяка не выявило необходимости изменений в МТБЮ

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Фото: Global Look Press/Ropi
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Расследование обстоятельств гибели бывшего хорватского генерала Слободана Пральяка, который скончался 29 ноября после принятия цианистого калия на слушаниях Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), не выявило основания для изменения правил и положений структуры. Об этом информирует пресс-служба инстанции.

МТБЮ инициировал расследование по установлению обстоятельств гибели экс-генерала 1 декабря, им руководил верховный судья Гамбии Хассан Джаллоу. Результаты были переданы секретариату трибунала 29 декабря.

Как отмечает ТАСС, Хассан Джаллоу «не нашел каких-либо пробелов или изъянов в правовой системе МТБЮ относительно содержания заключенных в следственном изоляторе ООН и внутри МТБЮ». В связи с этим судья не считает необходимым вносить изменения в работу трибунала.

29 ноября после оглашения приговора МТБЮ экс-глава Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Пральяк выпил жидкость в зале суда, а затем ему стало плохо. Слободан Праляк скончался в больнице.

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