Расследования смерти Пральяка не выявило необходимости изменений в МТБЮ
Расследование обстоятельств гибели бывшего хорватского генерала Слободана Пральяка, который скончался 29 ноября после принятия цианистого калия на слушаниях Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), не выявило основания для изменения правил и положений структуры. Об этом информирует пресс-служба инстанции.
МТБЮ инициировал расследование по установлению обстоятельств гибели экс-генерала 1 декабря, им руководил верховный судья Гамбии Хассан Джаллоу. Результаты были переданы секретариату трибунала 29 декабря.
Как отмечает ТАСС, Хассан Джаллоу «не нашел каких-либо пробелов или изъянов в правовой системе МТБЮ относительно содержания заключенных в следственном изоляторе ООН и внутри МТБЮ». В связи с этим судья не считает необходимым вносить изменения в работу трибунала.
29 ноября после оглашения приговора МТБЮ экс-глава Хорватского совета обороны (HVO) в Боснии и Герцеговине Слободан Пральяк выпил жидкость в зале суда, а затем ему стало плохо. Слободан Праляк скончался в больнице.