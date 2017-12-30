ЕБРР выделит Украине €150 млн на развитие железных дорог

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит «Укрзализныце» под госгарантии €150 млн евро на электрификацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка.

Сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мининфраструктуры Украины.

Подписание гарантийного соглашения прошло 30 декабря в Киеве в присутствии главы ведомства Владимира Омеляна. Общая стоимость проекта составляет ориентировочно €300 млн, планируется, что остальную часть средств также выделит ЕБРР.

Сейчас только около половины железнодорожных путей на Украине электрифицированы, на остальных используется тепловозная тяга.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении Киеву кредита в €120 млн.