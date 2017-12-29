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Мировые звезды позируют с газетой «Копейский рабочий»

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Очередной выпуск еженедельника «Копейский рабочий» «прочли» Дастин Хоффман, Джеки Чан, Блейк Лайвли.

Уникальными снимками уральское издание прославилось в 2013 году. В интернете появилась серия фото: мировые звезды с «Копейским рабочим» в руках. Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли газету, конечно, не читают. Зато сотрудничают с продюсером Джеком Тьюксбери.

Его супруга Маргарита Сушкевич родилась в Копейске. Главный редактор «Копейского рабочего» Анна Викалюк общается с ней через электронную почту.

Коллеги мужа с удовольствием делают забавные снимки. В редакцию из Штатов периодически отправляют всё новые и новые фото. Но нынешняя новогодняя партия — самая большая.

Джеки Чан даже украсил новогодний выпуск «Копейского рабочего». А письмо голливудского продюсера и его жены прочитали все горожане.

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