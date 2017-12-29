Польские общественники начали ремонт кладбища красноармейцев

Активисты проводят ремонт кладбища советских солдат в Польше, захоронение расположено около Кракова в Прошовицах. О начале работ в Facebook рассказал лидер организации «Курск» Ежи Тыц (Jerzy Tyc).

Он написал, что сначала будет заменена старая плитка, которой выложены дорожки кладбища, затем будут отреставрированы обелиски. «Одновременно с ремонтом выясняем личности всех похороненных на этом кладбище красноармейцев, а также описание военного пути каждого из них», — написал Тыц в соцсети. На кладбище в Прошовицах похоронены солдаты армии СССР, погибшие в боях за освобождение Польши за несколько месяцев до Победы — зимой 1945 года.

Открытие кладбища запланировано на апрель 2018 года.

В декабре жители польского города Катовице собрались на акцию, чтобы заявить о своем протесте против переименования одной из центральных площадей в рамках закона о декоммунизации.

21 октября в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, согласно которому местные власти должны переименовать улицы и площади с «тоталитарными» названиями, а также демонтировать 230 памятников советским солдатам. В ноябре польские власти предлагали снести сталинскую высотку в Варшаве, а 13 декабря сообщалось о намерении переименовать около 1,5 тыс. улиц в соответствии с законом.