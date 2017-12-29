Свалка с пиццей обнаружена в центре Сыктывкара

Возле пиццерии в Сыктывкаре обнаружена свалка с просроченной пиццей. Видео, на котором запечатлена огромная куча коробок, появилось в социальной сети.

Автор записи, правозащитник Эрнес Мезак, подписал ее так: «Сотрудники известной пиццерии «накрыли новогодний стол для крыс» прямо перед детским садом».

Юрист отмечает, что подобная ситуация происходит далеко не в первый раз. Так, около года назад на том же самом месте тоже кто-то свалил в кучу коробки с пиццей. Это происходит несмотря на то, что объекты общепита по закону должны убирать за собой мусор.

Один из менеджеров на просьбу объяснить происходящее ответил, что у кафе слишком много заказов. В свою очередь, как заявил ИА «Комиинформ» владелец пиццерии, сам он сейчас находится в Москве, о свалке рядом с детским садом ему ничего не известно, но его сотрудники должны решить проблему в ближайшее время.