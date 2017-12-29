Прямой эфир

Свалка с пиццей обнаружена в центре Сыктывкара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возле пиццерии в Сыктывкаре обнаружена свалка с просроченной пиццей. Видео, на котором запечатлена огромная куча коробок, появилось в социальной сети.

Автор записи, правозащитник Эрнес Мезак,  подписал ее так: «Сотрудники известной пиццерии «накрыли новогодний стол для крыс» прямо перед детским садом».

Юрист отмечает, что подобная ситуация происходит далеко не в первый раз. Так, около года назад на том же самом месте тоже кто-то свалил в кучу коробки с пиццей. Это происходит несмотря на то, что объекты общепита по закону должны убирать за собой мусор.

Один из менеджеров на просьбу объяснить происходящее ответил, что у кафе слишком много заказов. В свою очередь, как заявил ИА «Комиинформ» владелец пиццерии, сам он сейчас находится в Москве, о свалке рядом с детским садом ему ничего не известно, но его сотрудники должны решить проблему в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Концентрация сероводорода на свалке «Кучино» превышена в шесть раз
Большой факел для дегазации свалки в Балашихе установят до конца года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017