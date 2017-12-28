Мощный звездопад смогут наблюдать жители Москвы

Метеорный поток Квадрантиды станет зрелищным явлением для жителей Москвы и Подмосковья в ночь на 4 января. Пресс-служба Московского планетария уточняет, что наблюдать за мощным звездопадом можно будет невооруженным глазом, но только при ясной погоде.

В час можно будет увидеть до 120 метеоров, отмечает НСН.

Ранее сообщалось, что американские специалисты из университета Пардью в городе Уэст-Лафайетт выяснили, что небольшие метеоры взрываются в атмосфере Земли из-за необычного взаимодействия веществ, из которых состоят небесные тела, и областей высокого и низкого давления в атмосфере нашей планеты.