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Мощный звездопад смогут наблюдать жители Москвы

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Метеорный поток Квадрантиды станет зрелищным явлением для жителей Москвы и Подмосковья в ночь на 4 января. Пресс-служба Московского планетария уточняет, что наблюдать за мощным звездопадом можно будет невооруженным глазом, но только при ясной погоде.

В час можно будет увидеть до 120 метеоров, отмечает НСН.

Ранее сообщалось, что американские специалисты из университета Пардью в городе Уэст-Лафайетт выяснили, что небольшие метеоры взрываются в атмосфере Земли из-за необычного взаимодействия веществ, из которых состоят небесные тела, и областей высокого и низкого давления в атмосфере нашей планеты.

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