Прямой эфир

Громкий хлопок в Симферополе прокомментировали в МЧС

0
Фото: РИА Новости/Олег Виноградов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Громкий хлопок услышали жители Симферополя около 16:00 во вторник, в соцсетях появились фото и видео белой полосы, образовавшейся в небе над городом. Хлопок слышали жители разных районов города.

Пока пользователи обсуждают, что это могло быть — «упавший самолет, взорвавшаяся ракета, истребитель, метеорит», — в региональном МЧС прокомментировали произошедшее.

Как рассказал помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов агентству «РИА Новости», хлопок мог произойти после прохождения самолетом звукового барьера. Он добавил, что, «кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало». Иванов добавил, что сотрудники экстренных служб следят за ситуацией и поводов для паники нет.

Ранее в декабре было опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обсерватория зафиксировала яркий болид над Сочи
МЧС опровергло сообщения о падении метеорита в Сочи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017