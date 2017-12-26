Громкий хлопок в Симферополе прокомментировали в МЧС

Громкий хлопок услышали жители Симферополя около 16:00 во вторник, в соцсетях появились фото и видео белой полосы, образовавшейся в небе над городом. Хлопок слышали жители разных районов города.

Пока пользователи обсуждают, что это могло быть — «упавший самолет, взорвавшаяся ракета, истребитель, метеорит», — в региональном МЧС прокомментировали произошедшее.

Как рассказал помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов агентству «РИА Новости», хлопок мог произойти после прохождения самолетом звукового барьера. Он добавил, что, «кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало». Иванов добавил, что сотрудники экстренных служб следят за ситуацией и поводов для паники нет.

Ранее в декабре было опубликовано видео взрыва метеорита в небе над Сочи.