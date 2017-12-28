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Стрепетов прокомментировал назначение Зырянова главным тренером «Зенита-2»

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Фото: ТАСС/Евгений Асмолов
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Экс-футболист и тренер дубля петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал назначение Константина Зырянова главным тренером команды.

«Зырянов в том возрасте, когда свой огромный игроцкий опыт можно передавать более молодым. То, что он принял команду в таком сложном турнирном положении, говорит о сильном характере. Он правильно сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

По словам специалиста, большое значение имеет также тренерский штаб команды.

«Анатолий Давыдов (директор академии «Зенита». — Прим. ред.), Владислав Радимов (координатор юношеских и молодежных команд. — Прим. ред.). Оба в силу занимаемых должностей и опыта будут взаимодействовать с Зыряновым постоянно», — добавил он.

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