Начальник отдела ГУ МВД в Саратове задержан по подозрению в коррупции

Начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД по Саратовской области Сергей Кашев подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Сумма незаконного вознаграждения могла составить несколько миллионов рублей, сообщил ИА «Взгляд-инфо» источник в силовых структурах региональной столицы. Операция по задержанию полковника прошла 27 декабря в его служебном кабинете — в штаб-квартире главка на улице Соколовой. В пресс-службах УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР ситуацию не комментируют.

В ноябре в Новосибирске по обвинению в коррупции предстал перед судом экс-начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД. За незаконное вознаграждение подсудимый и сотрудники возглавляемого им отдела не проводили необходимые мероприятия по делу о хищении товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Новосеть». Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы и выплате штрафа в 300 тыс. рублей.

Добавим, каждый четвертый житель Земли давал взятку хотя бы раз. Об этом свидетельствуют данные исследования международной организации Transparency International. Опрос проводился в 119 странах мира. 25% респондентов заявили, что давали взятку ради «доступа к государственным услугам».