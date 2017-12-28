ЦБ выпустил монеты с Винни-Пухом и Следственным комитетом

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов. Самый крупный тираж оказался у монет, посвященных работам отечественных аниматоров — мультфильмам про Винни-Пуха и трех богатырей.

Об этом сообщается в четверг, 28 декабря, на сайте регулятора,

Помимо этого, выпущены памятные монеты «СК России», а также монеты серий «Легенды и сказки народов России» и «Алмазный фонд России».

Ранее в декабре Центробанк опроверг информацию о замене 50-рублевой банкноты монетой.