Собаки-спасатели будут помогать в лечении «особенных» детей в Казани

Собаки-спасатели будут помогать в лечении и реабилитации «особенных» детей в Казани, сообщила пресс-служба регионального отделения Российского союза спасателей.

Лечение и реабилитация особенных детей, например, с синдромом аутизма или глухонемых детей, планируется при помощи метода канистерапии. Канистерапия подразумевает собой терапию, заключающуюся во взаимодействии собаки с ребенком, их общении. Она применяется в том числе и для социальной реабилитации, сообщило ИА «Татар-информ».

Сейчас собаки-спасатели тоже помогают детям, они с удовольствием играют с ними. Но пока такие встречи могут быть только разовыми, потому что для постоянной основы, собакам нужны тренировки и специальное обучение. Специалистов данного метода в Татарстане нет. Планируется пригласить специалистов из Санкт-Петербурга для прохождения собаками курса обучения.