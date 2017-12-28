Житель Югры до смерти избил пьяного гостя-инвалида

Житель города Лангепас (ХМАО) избил до смерти пьяного гостя-инвалида, пытаясь выпроводить его из своей квартиры. Об этом сообщило Следственное управление СК по региону.

Отмечается, что мужчина предстанет перед судом. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Инцидент произошел в августе этого года в одном из жилых домов. По данным следствия, между знакомыми во время распития алкогольных напитков вспыхнул конфликт. Хозяин квартиры, находясь в нетрезвом состоянии, попытался выгнать гостя, настаивавшего на продолжении застолья.

«Зная, что гость является инвалидом, мужчина стал выгонять с помощью ударов по телу. После нанесения множественных ударов обвиняемый перетащил потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, при этом надавливая своим весом на тело потерпевшего. Спустя непродолжительное время от множественных переломов ребер, грудины мужчина скончался», — отмечается в сообщении СК.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, обвиняемый предстанет перед судом», –– добавили в СК.

Ранее портал iz.ru сообщал, что подросток из Тюмени, находившийся в алкогольном опьянении и избивший беременную женщину, приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы.