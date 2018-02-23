В СССР традиционно была сильна физическая научная школа. Достаточно вспомнить нобелевских лауреатов советского и постсоветского периода: большинство из них получили главную научную премию мира именно в области физики. При любой политической обстановке достижения советских физиков оказывались настолько значимыми, что Нобелевский комитет не мог их не замечать. И неудивительно, что самые сильные университеты у нас в стране — те, которые опираются на естественные науки, и прежде всего физику. Физтех (МФТИ), МИФИ, НГУ. Сильны физические факультеты в Московском и Санкт-Петербургском госуниверситетах. Результаты недавнего мирового рейтинга вузов Times Higher Education (THE) свидетельствуют о том же: Физтех и МИФИ, не имея широкого спектра образовательных направлений, за счет известного бренда и высочайшей репутации в области физических наук занимают самые высокие позиции не только в предметном рейтинге, но и в «общем зачете».

В 2012 году президентом России был подписан указ об обеспечении конкурентоспособности российских вузов на мировой арене. Для реализации этой задачи был разработан национальный «Проект 5–100» — большая программа, включающая административные, финансовые и образовательные меры, которые помогут российским вузам повысить свою конкурентоспособность в мире. Было выбрано три приоритетных общепризнанных мировых рейтинга, на которые ориентируются вузы-участники программы: британские Times Higher Education (THE) и Quacquarelli Symonds (QS), а также китайский рейтинг ARWU. Их методики отличаются в деталях, но за основу оценки везде берется одно и то же: репутация университета — как образовательная, так и исследовательская, — а также показатели цитируемости научных работ сотрудников вуза.

Если верить этим рейтингам, уровень выпускников Физтеха чрезвычайно высок. Например, по мнению физического рейтинга QS, МФТИ входит в десятку лучших, по мнению работодателей, вузов мира. А по версии THE Физтех находится на 14 месте в мире по блоку образование — между Калифорнийским университетом в Беркли и Колумбийским университетом. Такой результат дают опросы тысяч независимых экспертов по всей планете. Так что мы до сих пор вправе гордиться качеством нашего физического образования: оно остается одним из лучших в мире.

Выпускники МФТИ при желании могут получить высокооплачиваемое место в любом западном университете. Но мы, конечно, ориентируем их на продолжение обучения и работу в России. Мы стараемся дать нашим выпускникам возможность применить их высокоуровневые знания в реальных научных исследованиях и разработках. Вовлечение в научную работу у нас начинается с третьего курса и продолжается в магистратуре и аспирантуре. Чтобы мотивировать ребят продолжать работу в России, уровень наших лабораторий должен быть соизмерим с уровнем лучших университетов мира.

По сравнению с прошлым годом, Физтех поднялся на 30 пунктов в физическом рейтинге THE (с 78 на 48-е), и это самый существенный рост из когда-либо случавшихся в предметных рейтингах первой сотни. Почему Физтех так резко взлетел? Раньше наш потенциал в области исследований и показатели цитируемости оценивались не столь высоко. Сейчас же благодаря программе «5-100» мы смогли открыть новые лаборатории по актуальным междисциплинарным направлениям. Эти лаборатории мы создаем в тесном сотрудничестве с традиционными партнерами Физтеха — Академией наук, ведущими промышленными и коммерческими компаниями.

Многие методы междисциплинарных исследований следуют из физики. Например, на Физтехе традиционно очень сильна школа биофизики. Одно из главных направлений в ней — оптогенетика, применение оптических методов исследования к живому организму. Без физической методологии и глубокого понимания физических процессов, происходящих в живом организме, невозможно вести серьезную работу в этой области, как и во многих других сферах современной науки. Когда мы начали открывать лаборатории по актуальным направлениям, узнаваемость Физтеха значительно выросла: нас стали больше цитировать, приглашать на конференции, появилось больше международных коллабораций. Еще три года назад наши работы цитировались хуже, чем в среднем по миру, но сегодня мы уже превысили и среднеевропейский, и среднеамериканский уровень цитирования.

Однако соревнуемся мы не со средними вузами Европы или США: мы соревнуемся с лучшими. Мы обязаны привлекать в наши лаборатории лучших людей, возвращать выдающихся ученых, которые когда-то уехали работать в другие страны, сотрудничать с лучшими лабораториями Академии наук и отдавать им талантливых студентов — с этим у нас на Физтехе, к счастью, пока никаких нет проблем. Российская сборная школьников по физике уже не первый год тренируется на базе МФТИ: их готовят те же ученые и преподаватели, которые учат наших студентов. В этом году был установлен мировой рекорд: наши школьники на главном международном соревновании по физике завоевали все пять золотых медалей из пяти возможных.

Но в науке нет ничего незыблемого. В XIX веке общепризнанной основой физики считалась теория эфира. Еще каких-нибудь 150 лет назад ее всерьез преподавали в университетах, пока Майкельсон и Морли не провели эксперимент, который доказал: невозможно объяснить наблюдаемое поведение света с помощью эфирной теории. Точно так же, как меняются теории в физике, сама физика должна меняться и отдавать свои результаты другим наукам. Физика в XX веке обеспечила прорывы в энергетике, медицине, многих других областях. Мы обязаны продолжить эту миссию.

Что отличает физика от научного работника других дисциплин? Стремление логически объяснить противоречия существующих теорий, неверие в догмы. Занятие физикой формирует в человеке совершенно особенный, критический взгляд на мир. Физические теории всегда проходят проверку практикой: здесь куда чаще, чем в других науках, опровергаются общепризнанные вещи. Физика учит подходить ко всему с определенным зарядом скепсиса и всегда искать собственные нестандартные решения.

Умение во всем сомневаться приносит нашим выпускникам успех в том числе и в бизнесе. В 1990-е, когда не усматривались достойные перспективы в академической науке, многие физтехи занялись предпринимательством. Из них сейчас 11 человек входят в топ-200 списка Forbes. Они смогли приспособиться к бизнесу потому, что были воспитаны на базовых ценностях — трудолюбии, конкуренции, духе сомнения. Идея о том, что всего можно добиться собственным умом, в физике доведена до абсолюта.

Кроме того, физика целиком основывается на проверяемых фактах: здесь нельзя ни с кем договориться о заведомом признании твоих утверждений. Ты обязан поставить объективный эксперимент и предъявить научному сообществу результаты.

Эксперимент, который опровергает ведущую теорию именитого академика, может поставить никому не известный аспирант. В физике такое случается постоянно.

Автор — директор по развитию Московского физико-технического института

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