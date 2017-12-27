Причины взрыва в магазине Петербурга установят лучшие криминалисты
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился направить в Санкт-Петербург лучших следователей-криминалистов для выяснения причин взрыва в супермаркете «Перекресток», сообщает ТАСС.
Хлопок произошел в камере хранения магазина, расположенного на Кондратьевском проспекте, 44. По неподтвержденным данным, пострадали от 8 до 10 человек.
По данному факту возбуждено уголовно дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
Портал iz.ru опубликовал список пострадавших в результате взрыва.